Лучшая учительница "отправила" учеников в путешествие на необитаемый остров
Лучшая учительница Украины 2026 года Светлана Меркулова рассказала, как мотивирует своих учеников изучать английский язык. По ее словам, ее школьники очень любят кахут и уроки-сюрпризы.
Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.
Что ученики воспринимают лучше всего на уроке
Педагог рассказала: кахут – это игра на любую тему по любому предмету. Учитель может сам ее создать.
Например, мы изучали тему о квартире. Ученики получали задание выбрать слово и зарабатывали баллы,
– уточнила она.
И добавила, что команда-победитель при этом получала 12 баллов. Да и ученики в процессе выучили нужные слова.
В прошлом году я организовала для учеников пятидневный марафон без учебников. И "отправила" их в путешествие на необитаемый остров. Дала соответствующие задания, даже разрешила пользоваться искусственным интеллектом. Но им нужно было подумать и поработать самостоятельно,
– рассказала Меркулова.
По ее словам, дети должны были, например, написать десять вещей, которые они берут с собой, и рассказать, чем будут заниматься на острове три дня, употребляя в рассказе условные предложения.
И действительно: такие элементы геймификации и неожиданностей позволяют легче выстраивать учебный процесс,
– подытожила лучшая учительница Украины 2026 года.
Победительница Global Teacher Prize Ukraine также рассказала, на какую образовательную мечту потратит свой миллион.