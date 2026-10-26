"У людей слезы на глазах": на что потратит миллион победительница Global Teacher Prize Ukraine

Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала в интервью 24 Каналу, на какую образовательную мечту она направит эти деньги. Речь идет о проекте "Устойчивые учителя – устойчивые дети".

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Какую мечту в сфере образования хочет осуществить Меркулова

Педагог говорит: этот проект позволяет сейчас украинским учителям держаться. В его рамках украинские учителя в Варшаве могут принять участие в пятидневных тренингах. Все организует Агентство развития образовательной политики.

Я работаю в этой программе тренером по травмопедагогике. Обучаем педагогов психоэдукации, даем им практические кейсы, помогаем восстановиться, наполниться энергией и заботиться о своих силах. Ведь они приезжают к нам выгоревшими, с пустыми глазами. А через пять дней, вы себе не представляете, какими они уезжают домой– делится педагог.

Как именно проходит восстановление

Педагог признается: эта программа очень четко структурирована. Первый день полностью посвящен учителю: это знакомство и рассказ своей истории.

Это всегда звучит довольно трагично, очень тяжело, у людей слезы на глазах. Но все это оказывает очень хороший терапевтический эффект. Они проговаривают свою боль и избавляются от нее. Мы стараемся создать круг доверия, а также рассказываем, как сохранить свои силы, когда нужно начать заботиться о себе. И делать это нужно не на пике эмоций и стресса, а заранее,

– подчеркивает Меркулова.

И добавляет: учителям предлагают определенные техники, как позаботиться о своих ресурсах. Самые простые. Например, просят написать на каждую букву алфавита то, что их вдохновляет.

Мы акцентируем внимание на том, что сейчас также стоит радоваться, потому что это единственная эмоция, которая позволяет разблокировать чувства, заблокированные стрессом– подчеркивает педагог.

Также для учителей организуют очень интересную культурную программу. Они гуляют и наслаждаются Варшавой.

Педагоги отмечают, что очень символично видеть восстановленную Варшаву, которая была разрушена во время Второй мировой войны. И их это вдохновляет – все эти восстановленные старинные памятники. Ведь если Варшава восстановилась, то и мы сможем. И это также дает импульс поддержки– признается Меркулова.

И добавляет: да и эстетическое наслаждение – это тоже ресурс, поэтому учителя посещают много музеев.