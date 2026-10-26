"У людей сльози на очах": на що витратить мільйон переможниця Global Teacher Prize Ukraine

Найкраща вчителька України 2026 року розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, на яку освітню мрію скерує ці гроші. Мовиться про проєкт "Стійкі вчителі – стійкі діти".

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Яку освітню мрію хоче здійснити Меркулова

Педагогиня каже: цей проєкт дозволяє зараз українським вчителям триматися. У його межах українські вчителі у Варшаві можуть стати учасниками п’ятиденних тренінгів. Організовує все Агенція розвитку освітньої політики.

Я працюю в цій програмі тренеркою з травмопедагогіки. Навчаємо педагогів психоедукації, даємо їм практичні кейси, допомагаємо відновитися, наповнитися та дбати про свій ресурс. Бо вони приїжджають до нас вигорілі, з порожніми очима. А через п'ять днів, ви собі не уявляєте, які вони їдуть додому– ділиться освітянка.

Як саме триває відновлення

Освітянка зізнається: ця програма дуже чітко структурована. Перший день присвячений повністю вчителю: це знайомство та розповідь своєї історії.

Це завжди досить трагічно звучить, дуже важко, у людей сльози на очах. Але це все має дуже хороший терапевтичний ефект. Вони проговорюють свій біль і позбуваються його. Ми намагаємося створити коло довіри, також розповідаємо, як підтримати свій ресурс, коли потрібно починати турбуватися про себе. І це має бути не на піку емоцій та стресу, а заздалегідь,

– наголошує Меркулова.

І додає: учителям надають певні техніки, як подбати про свою ресурсність. Найпростіші. Наприклад, просять написати на кожну літеру алфавіту те, що їх надихає.

Ми акцентуємо на тому, що зараз також варто радіти, бо це єдина емоція, яка дозволяє розблокувати почуття, які заблокував стрес– акцентує педагогиня.

Також учителям організовують дуже цікаву культурну програму. Вони ходять і насолоджуються Варшавою.

Педагоги наголошують, що дуже знаково бачити відновлену Варшаву, яка була зруйнована під час Другої світової. І їх це надихає, оці всі відновлені старовинні пам’ятки. Бо якщо Варшава відновилася, то і ми зможемо. І це також дає імпульс підтримки– зізнається Меркулова.

І додає: та й естетична насолода – це також ресурси, тому вчителі відвідують багато музеїв.