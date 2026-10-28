Лучшая учительница "отправила" учеников в путешествие на необитаемый остров

Об этом лауреатка национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года рассказала в интервью 24 Каналу.

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Что ученики воспринимают лучше всего на уроке

Педагог рассказала: кахут – это игра на любую тему по любому предмету. Учитель может сам ее создать.

Например, мы изучали тему о квартире. Ученики получали задание выбрать слово и зарабатывали баллы– уточнила она.

И добавила, что команда-победитель при этом получала 12 баллов. Да и ученики в процессе выучили нужные слова.

В прошлом году я организовала для учеников пятидневный марафон без учебников. И "отправила" их в путешествие на необитаемый остров. Дала соответствующие задания, даже разрешила пользоваться искусственным интеллектом. Но им нужно было подумать и поработать самостоятельно– рассказала Меркулова.

По ее словам, дети должны были, например, написать десять вещей, которые они берут с собой, и рассказать, чем будут заниматься на острове три дня, употребляя в рассказе условные предложения.

И действительно: такие элементы геймификации и неожиданностей позволяют легче выстраивать учебный процесс– подытожила лучшая учительница Украины 2026 года.

Победительница Global Teacher Prize Ukraine также рассказала, на какую образовательную мечту потратит свой миллион.