В вузах контролируют соблюдение языкового закона: что грозит нарушителям

В украинских вузах в соответствии с языковым законом преподавание и обучение должно осуществляться на украинском. Теперь соблюдение этого требования законодательства контролируют.

Об этом свидетельствует один из приказов Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. Соблюдение требований – под наблюдением языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя.

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В вузах контролируют соблюдение языкового закона

Так, приказ был издан после вступления в силу с 16 июля 2022 года отдельных норм языкового закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Поэтому руководители ВУЗов должны ознакомить преподавателей с правилом обязательного преподавания на украинском языке. Нарушения требований при этом должны быть немедленно устранены.

Также преподавателей принимать на работу должны только при наличии документа, фиксирующего уровень владения государственным языком.

Следовательно, эти изменения дают возможность языковому омбудсмену Тарасу Кременю налагать штраф на нарушителей. Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 гривен, если нарушения совершили впервые. Если повторно – от 8500 до 11 900 гривен.

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В Украине даже во время действия языкового закона его соблюдают не все. В том числе и преподаватели.

Киев

Так, недавно доцент киевского вуза вел пару у третьекурсников на государственном языке. Его оштрафовали за нарушение языкового закона 3400 гривен.

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Недавно также в Харьковском национальном университете имени Каразина на нескольких факультетах и дальше проводили пары на русском языке. В частности, на химическом и философском факультетах и в сердце украинистики ХНУ Каразина – на украинском отделении филологического факультета. И это несмотря на протесты студентов,