Разъяснения, касающиеся пребывания детей и взрослых в укрытии во время воздушной тревоги, дал юрист Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе, пишет 24 Канал.

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Кто отвечает за безопасность ребенка во время воздушной тревоги

Когда дети находятся в учебном заведении, за их жизнь и здоровье отвечают педагогические работники.

Учитель ответственный за сохранение жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса, а также осуществляет контроль за выполнением правил (инструкций) по безопасности.

Однако, образовательное законодательство определяет, что именно родители обязаны заботиться о физическом и психическом здоровье ребенка, способствовать развитию его способностей, формировать навыки здорового образа жизни, согласно абзацу 5 части 3 статьи 55 Закона Украины "Об образовании" даже во время пребывания в школе.

Поэтому, родители могут решать, будет ли находиться ребенок в укрытии во время воздушной тревоги. Но важно, каким образом родители забирают ребенка из укрытия – лично или пишут записки с просьбой отпустить.

Если родители хотят лично забрать своего ребенка – педагогический работник не может запретить им это сделать (ни один нормативно-правовой акт этого не запрещает). Во многих учебных заведениях просят родителей подтвердить свои действия письменным заявлением . Ответственность за безопасность несовершеннолетнего в этот момент переходит от одного лица к другому. Важным является то, что ребенок не остается без присмотра взрослых.

своего ребенка – педагогический работник не может запретить им это сделать (ни один нормативно-правовой акт этого не запрещает). . Ответственность за безопасность несовершеннолетнего в этот момент переходит от одного лица к другому. Важным является то, что ребенок не остается без присмотра взрослых. Если родители пишут заявление заранее и во время воздушной тревоги ребенок должен идти сам, то получается, что в ситуации, которая угрожает безопасности ребенка, учитель отпускает его без присмотра взрослых.

Когда же ученик сам идет из укрытия во время тревоги, он оказывается без присмотра взрослых – в ситуации, которая угрожает его безопасности. Если с ним что-то произойдет, ответственность за это будет нести учитель, ведь он отпустил ребенка одного.

Это может стать основанием для привлечения работника к ответственности по статье 137 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Поэтому, педагог может отказаться отпускать ребенка из укрытия по заявлению родителей без присмотра взрослых.

Учитель должен гарантировать, что дети находятся в укрытии во время воздушной тревоги:

вовремя сообщить об угрозе,

сопроводить в укрытие,

оставаться там с учениками до отбоя воздушной тревоги.

Несмотря на то, закончились ли у учителя уроки по расписанию, покидать укрытие до окончания воздушной тревоги педагоги и ученики не имеют права.

Однако, педагог не может физически удерживать или разыскивать детей, которые самовольно покинули школу по дороге в укрытие. Учитель должен сообщить родителям тех детей, которые самовольно вышли из учебного заведения, и администрацию заведения.

Никакой ответственности для учеников-"беглецов" (независимо от того, есть ли ракетная опасность в это время – Образование 24) в законодательстве не предусмотрено. Но о таких случаях лучше сообщать ювенальную полицию или школьных полицейских, чтобы те провели с учениками профилактические беседы,

– прокомментировал юрист.

Могут ли родители / опекуны находиться в укрытии с детьми

Родители / законные представители могут находиться в школьном укрытии (или укрытии садика) во время воздушной тревоги. Но родителям следует учитывать, что вместимость укрытия обычно соответствует количеству учеников и педагогов и других работников, которые одномоментно находятся в учебном заведении.

Существенное увеличение посетителей укрытия ухудшит условия пребывания там детей и работников школы или сада. Поэтому не советуем использовать укрытие учебного заведения как постоянное убежище во время воздушных тревог,

– отметил Роман Бондаренко.

Хотя недавно в законодательство внесли изменения, которые не позволяют посторонним лицам находиться в укрытиях тех заведений, которые работают очно – доступны только для участников образовательного процесса. Однако, могут ли туда зайти посторонние лица – каждое заведение принимает индивидуально.

Но, здесь важно заметить, что родители учеников, по закону – это тоже участники образовательного процесса, как и педагоги или ученики.

Напомним! Что в укрытии должны быть места для сидения, питьевая вода, техническая вода, запас продуктов, контейнеры для продуктов, резервное освещение, уборная, аптечка, огнетушители, инструменты, средства связи.

Должен ли ребенок вернуться в учебное заведение после отбоя воздушной тревоги

Ученик / ученица должен посещать учебное заведение в соответствии с расписанием, который утвердила администрация заведения. В МОН рекомендуют предусмотреть возможность продолжать занятия после воздушных тревог вносить корректировки в расписание и изменения в календарно-тематические планы.

Продолжительность воздушных тревог предусмотреть невозможно, администрация заведения должна разработать алгоритмы для различных вариантов и проинформировать о них детей и их родителей,

– комментирует юрист.

Воздушная тревога не является основанием для отмены всех уроков в этот день. Поэтому, ученик/ученица должен посетить те уроки, которые запланированы после отбоя воздушной тревоги.