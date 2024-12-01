А вы их слышали: 5 колоритных, но забытых украинских слов

Украинский язык претерпел значительные трансформации под давлением русского. Часть слов были вычеркнуты и запрещены для употребления в литературе. Но за их благозвучность и необычность эти слова стоит возродить.

Болея за чистоту украинского языка и популяризируя его многогранность, 24 Канал со ссылкой на тикток @show_rami, предлагает познакомиться с забытыми украинскими словами. Удивите своих собеседников!

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Слышали ли вы такие слова раньше

Сегодня в Украине идет призыв от языковедов, филологов, учителей украинского языка вернуться к языковым корням и вычистить свою речь от "языковых сорняков".

В своих блогах авторы каждый раз находят какие-то интересные слова, доказывая, каким сокровищем является наш язык, сколько всего забыто и как следует обогащать свой словарик.

Вспомним вместе забытые украинские слова:

Таинственное слово "жижки" – это часть тела под коленом (подколенное сухожилие) "–Се не пусте, –. Сказав Явтух Рябку, – оце тебе за те. По жижках, бра Рябко, так гарно пошмагали, Що пан із панею сю цілу ніч не спали." (Українська байка). А еще можно встретить выражение "жижки задрожали / трясутся", когда описывают свой страх или усталость.

Следующее слово – "зорецвіт" – это собственное название цветка астры. Что собственно с латыни и переводится как "звезда" – astrum (восходить к звездам – super astra ferri). Оно часто встречается в украинской поэзии начала ХХ века. Приятно же получить букет не из астр, а из "зорецвітів"!

Знакомо ли вам слово "ятка"? Это то же самое, что и киоск или ларек – легкое временное здание для торговли или представления. "Ходить [Парася] попід ятками й купує подружкам барвисті стрічки, намисто, коралі, цукерки" (Юрій Яновський).

Интересное слово "відлога" – это древнее украинское слово обозначает то же, что и французское "капюшон". О капюшоне больше можно прочитать здесь.

Еще одно слово – "діброва". Оно обозначает дубовую рощу или лес. А еще в Украине есть населенные пункты с таким названием и фамилии. Это доказывает древность происхождения слова и употребления.

5 необычных забытых слов: смотрите видео

Какие слова для вас были новыми, а какие знакомыми? Берите эти слова в пользование и удивляйте своей осведомленностью!