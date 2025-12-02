Укр Рус
Учеба Саморазвитие "У тебе вища освіта Не можеш три сніжинки додати?" У мережі завірусилося відео
2 декабря, 22:20
2

"Закончить универ было легче": мужчина поразил сеть размышлениями над заданием для 3 класса

Мария Волошин
Основні тези
  • В тиктоке стало популярным видео, как человек не может решить задачу по предмету "Я исследую мир".
  • Украинцы красноречиво прокомментировали видео.

В тиктоке приобрело популярность видео, как мужчина не может решить задачу для 3 класса. Камнем преткновения стало задание по предмету "Я исследую мир".

Видео сняла и выложила блогерша ChicaVika, отмечает 24 Канал. Она решила помочь мужу решить задачу, хотя и не без шуток.

Смотрите также В Украине уже в 40% школ не хватает учителей: как решить проблему

В чем суть задачи?

На видео видно, как человек думает над сутью задачи, в которой при сложении трех снежинок получают сумму 480. Видео уже собрало более полумиллиона просмотров. Женщина удивляется, почему мужчина с высшим образованием не может решить эту задачу.

Украинцы в комментариях не остались равнодушными к видео и заданию. Вот что написали:

  • Программа – просто трэш и для детей, и для родителей!
  • Мой муж сказал, что это не предмет, это кошмар!
  • Закончить универ было легче.
  • Это простая математика. В чем проблема?
  • Задача на логику простая, но не для профессуры.
  • А это еще не математика 4 класс.
  • Я так сыну теперь и говорю, что он должен учиться в школе, чтобы помогать своим будущим детям делать те домашние задания.
  • Снимайте больше, будет шпаргалка для будущих родителей.
  • Дальше будет лучше.
  • "Исследую мир" – это зло.

Мужчина решает задачу для 3 класса: видео

Смотрите также Феноменальная память: ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи

Как ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи?

  • Ученик Борис Васковец установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество знаков числа Пи, воспроизведенное наизусть подростком".
  • Парень последовательно и безошибочно назвал 300 знаков.
  • Руководительница Национального реестра рекордов Украины также рассказала: секрет памяти парня – в ритме.
  • На рекорд школьника вдохновила учительница.