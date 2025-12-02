"Закончить универ было легче": мужчина поразил сеть размышлениями над заданием для 3 класса

В тиктоке приобрело популярность видео, как мужчина не может решить задачу для 3 класса. Камнем преткновения стало задание по предмету "Я исследую мир".

Видео сняла и выложила блогерша ChicaVika, отмечает 24 Канал. Она решила помочь мужу решить задачу, хотя и не без шуток.

Смотрите также В Украине уже в 40% школ не хватает учителей: как решить проблему

В чем суть задачи?

На видео видно, как человек думает над сутью задачи, в которой при сложении трех снежинок получают сумму 480. Видео уже собрало более полумиллиона просмотров. Женщина удивляется, почему мужчина с высшим образованием не может решить эту задачу.

Украинцы в комментариях не остались равнодушными к видео и заданию. Вот что написали:

Программа – просто трэш и для детей, и для родителей!

Мой муж сказал, что это не предмет, это кошмар!

Закончить универ было легче.

Это простая математика. В чем проблема?

Задача на логику простая, но не для профессуры.

А это еще не математика 4 класс.

Я так сыну теперь и говорю, что он должен учиться в школе, чтобы помогать своим будущим детям делать те домашние задания.

Снимайте больше, будет шпаргалка для будущих родителей.

Дальше будет лучше.

"Исследую мир" – это зло.

Мужчина решает задачу для 3 класса: видео

Смотрите также Феноменальная память: ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи

Как ученик из Киева установил рекорд Украины с числом пи?