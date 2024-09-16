Будут полезны одиннадцатиклассникам: обнародовали образцы заданий НМТ-2024
Источник:УЦОКО
В Украинском центре оценивания качества образования обнародовали образцы заданий, которые сдавали выпускники на национальном мультитесте в 2024 году. Они будут полезными как образец участникам тестирования 2025 года.
Эти образцы заданий содержит официальный отчет УЦОКО о проведении НМТ в 2024 году. Напомним, что национальный мультитест в 2024 году проходил в рамках двух сессий в течение 14 мая – 19 июля.
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Какие задания содержал мультитест 2024 года
Теперь все желающие могут ознакомиться с двумя вариантами сертификационных работ по обязательным предметам – украинскому языку, математике и истории Украины.
Также доступны к просмотру задания по предметам на выбор – иностранных языков, географии, биологии, физики, химии и украинской литературы.
Интересно! Проверить свои знания и ознакомиться с заданиями, которые были на НМТ в 2024 году, можно по этой ссылке.
Образец заданий по украинскому языку / УЦОКО
Обратите внимание! Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что структура НМТ-2025 будет аналогичной нынешним тестам и не будет содержать заданий открытого типа с развернутым ответом.
Ранее мы подробно рассказывали о том, как проходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года. Об этом читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.
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Что известно об НМТ-2025
- Все задания предметных тестов будут составлять на основании действующих программ ВНО, сообщили в УЦОКО.
- Татьяна Вакуленко сообщала, что пока не планируют увеличивать количество предметов.
- В МОН отметили, что НМТ-2025 будет в формате "обязательные предметы плюс выборочный".
- Структура мультитеста в 2025 году будет аналогичной структуре нынешних тестов.