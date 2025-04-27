Заграва или зарево: что это за явление и как его назвать правильно

В украинском языке для каждого явления есть свое слово. Обидно, что некоторые употребляются крайне редко и о них почти не помнят.

Что называют мелодичным словом "заграва" рассказывает 24 Канал.

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Что же такое "заграва"

Слово "заграва" вы, вероятно, слышали, не так часто и скорее, как обозначение народных музыкальных коллективов или групп, театров, а также – в названиях продуктов или магазинов.

Однако, этим древним украинским словом обозначают атмосферное явление, которое можно наблюдать чуть ли не ежедневно.

Что такое заграва Заграва – это световые явления в атмосфере, связанные с рассеиванием света перед во время и после захода солнца.

Вспомните, как во время заката солнца цвета менялись с желтоватого, до оранжевого, потом красного и пурпурного.

А когда еще есть облака – это зрелище может быть еще более удивительным.

В обратном порядке цвета повторяются на рассвете. И именно это явление описал Шевченко.

"...Світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає." (Тарас Шевченко)

Закат солнца в горах: смотрите видео

Это явление еще называют:

зоря,

зірниця,

зоряниця,

зорява,

відблиск,

жарево,

проміття,

полиск.

Можно услышать и слово "зарево", однако это калька с русского, его в украинском языке нет.

Еще изюминкой этого слова является то, что оно имеет двойное ударение: можно говорить как "загрАва", так и "зАграва" – оба варианта правильные.

По цветам заката солнца издавна прогнозировали погоду на завтра.

Если солнце садится в спокойный румянец – назавтра следует ждать теплой безветренной погоды. А если солнце садится в облака и яркокрасным пылает пол неба, на следующий день вероятны облачность, прохладная погода, осадки и ветер.

Зарево можно назвать и отсвет на небе огней города, яркого света (например, во время фестивалей) или пожара.

В литературе немало произведений, где можно встретить слово зарево:

"Я помню одну ночь. От зарева пожаров было светло, как днем" (Иван Кочерга)

"Поднимаются в небо зарева по ночам от электричества из городов."

"Тем временем садится солнце, небо на западе вспыхивает вечерним заревом" (Иван Рудченко).

Это удивительное слово – зарево – стоит того, чтобы его вернуть в речь. А ближайший вечер проведите за любованием загравой.

Изучайте украинские слова, которыми издавна обозначали природные явления, например – імла.