Колорит поражает: какие популярные слова из закарпатского диалекта стоит запомнить

В украинском языке есть немало красивых и колоритных слов. В частности, диалектизмов.

Они демонстрируют богатство нашего языка и колорит своего региона. 24 Канал при этом подскажет еще несколько таких интересных слов.

Какие слова самые популярные в закарпатском диалекте

На этот раз расскажем об очень колоритном закарпатском диалекте. Вы наверняка слышали некоторые из этих слов, хотя и могли не знать их значения.

Отметим, что закарпатский диалект (от греческого – говор, наречие, говорить – ред.) или закарпатские говоры – это один из самых архаичных диалектов украинского языка. Он сформировался исторически в результате того, что территория современного Закарпатья на протяжении многих веков находилась на стыке границ и в составе разных стран, пишет Varosh.

Поэтому предлагаем 20 популярных слов, которые вы услышите в Закарпатье.

цімбор, цімбора – приятель; кромпли – картофель; айно, ай – и, да; так; мацур – кот; мачка – кошка; біціглі – велосипед; варош – город; кидь – если; палинка – водка; гати – подштанники, штаны;

Интересно: эти прекрасные галицкие словечки вас поразят и влюбят в себя.

дитвак – ребенок; парадичка – помидор; бановати – сокрушаться, плакать о чем-то; фатюв – парень; позир – взгляд; погар – стакан; туйка – тут; фест – хорошо; айде – да ну, да где там; фигли – шутки.

Мы также рассказывали, какими словами называют цвета в Закарпатье.