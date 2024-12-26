С января вступит в силу Закон Украины "О дошкольном образовании"
С 1 января 2025 года начинает действовать Закон Украины "О дошкольном образовании". Он закладывает фундамент для улучшения качества дошкольного образования в нашем государстве.
Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки.
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Какие изменения предусматривает Закон Украины "О дошкольном образовании"
Среди важных изменений следующие:
- Для воспитателей – оптимизация нагрузки, 56 дней ежегодного отпуска, возможность установления высших доплат и надбавок.
- Для родителей – территориальная доступность садиков, выбор формы обучения: очная, сетевая, дистанционная, новые типы организации образовательной деятельности: мобильные, семейные, мини-сады.
- Для учреждений дошкольного образования – четкие правила приема детей, создание условий для инклюзивной или специальной образовательной среды.
- Для власти и учредителей садиков – обязанность обеспечить необходимые ресурсы, ответственность за доступность садиков, справедливую оплату труда воспитателей.
В МОН также отмечают, что продолжается разработка нормативно-правовых актов, которые помогут имплементировать изменения. В целом планируют принять еще 28 новых НПА.
Нововведения обеспечат инклюзивность, внимание к потребностям детей и создание условий для их гармоничного развития.
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