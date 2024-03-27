Почти 20 украинских вузов в этом году получат новых ректоров

27 марта 2024, 10:11
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Источник:

Украинское радио

В 2024 году 18 высших учебных заведений в Украине получат новых руководителей. Все потому, что у действующих ректоров завершается последний срок пребывания на этой должности.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он отметил, что сейчас система высшего образования меняется, в том числе и из-за того, в крупных заведениях меняется руководство.

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18 украинских вузов получат новых ректоров

Винницкий сообщил, что выборы ректора, в частности, уже объявили в таких вузах:

  • Киевском политехническом институте;
  • Львовской политехнике;
  • Киевском университете строительства и архитектуры;
  • Киевском национальном экономическом университете;
  • Национальном университете биоресурсов и природопользования и тому подобное.

Чиновник убежден, что сегодня речь идет о смене поколений, поэтому реформа системы высшего образования – актуальна.

Мы присоединяем меньшие заведения и вместе с тем в больших заведениях, к которым мы присоединяем, очень часто меняется культура, руководство и вообще система высшего образования,
– сообщил заместитель Лисового.

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Что известно о замене ректоров вузов в Украине

  • Ранее в Минобразования заявляли, что в 2024 году многие университеты в нашем государстве получат новых ректоров.
  • Поколенную смену ректоров в отдельных вузах МОН анонсировало еще в прошлом году.
  • Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
  • Что интересно, в нашей стране на сегодня есть немало ЗВО, где руководитель находится на своей должности 10 – 20 лет.
  • Также МОН планирует создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.
Автор: Марія Волошин