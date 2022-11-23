На оккупированной части одной из областей Украины россияне селятся прямо в школах
Источник:Центр национального сопротивления
Россияне продолжают превращать учебные заведения на временно оккупированных территориях Украины в казармы. На этот раз – в Запорожской области.
Потребность в расселении в оккупантов возросла после их бегства из Херсона. Поэтому солдат расселяют, несмотря на обучение в школах.
Читайте также На Запорожье "просветительницы" угрожали учителям и заставляли детей восхвалять Кремль
Россияне селятся в школах якобы для "охраны"
Обычно враг занимает один из этажей. Оккупанты объясняют это "охраной".
В связи с бегством врага из Херсона потребность в расселении возросла. Следовательно, оккупанты заняли еще больше школ на Запорожье,
– сообщают в Центре национального сопротивления.
Кроме того, захватчики продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах. Между тем, гражданских пациентов не вывозят, а используют как щит.
К теме Слушают гимн России, угрозы и проходят проверки: как идет "обучение" в оккупированном Мариуполе
Как оккупанты уничтожают украинское образование на оккупированных территориях
- Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. В частности, оккупанты вывозят его в Россию.
- По словам Федорова, россияне уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.
- Мэр оккупированного Мелитополя также рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
- Учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бежали из временно оккупированного Мелитополя. В городе закрыли несколько школ, потому что некому было преподавать.
- В Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области россияне изъяли все учебники по истории Украины. В дальнейшем оккупанты планируют их уничтожить.