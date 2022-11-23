На оккупированной части одной из областей Украины россияне селятся прямо в школах

Россияне продолжают превращать учебные заведения на временно оккупированных территориях Украины в казармы. На этот раз – в Запорожской области.

Потребность в расселении в оккупантов возросла после их бегства из Херсона. Поэтому солдат расселяют, несмотря на обучение в школах.

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Россияне селятся в школах якобы для "охраны"

Обычно враг занимает один из этажей. Оккупанты объясняют это "охраной".

В связи с бегством врага из Херсона потребность в расселении возросла. Следовательно, оккупанты заняли еще больше школ на Запорожье,

– сообщают в Центре национального сопротивления.

Кроме того, захватчики продолжают лечить своих раненых в гражданских больницах. Между тем, гражданских пациентов не вывозят, а используют как щит.

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