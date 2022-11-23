Потреба у розселенні в окупантів зросла після їхньої втечі з Херсона. Тож солдатів розселяють, незважаючи на навчання у школах.
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Росіяни селяться у школах нібито для "охорони"
Зазвичай ворог займає один з поверхів. Окупанти пояснюють це "охороною".
У зв'язку із втечею ворога з Херсона, потреба в розселенні зросла. Відтак окупанти зайняли ще більше шкіл на Запоріжжі,
– повідомляють у Центрі національного спротиву.
Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.
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Як окупанти нищать українську освіту на окупованих територіях
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя в ефірі національного телемарафону розповів, як росіяни знущаються з українських дітей. Зокрема окупанти вивозять їх у Росію.
- За словами Федорова, росіяни вже чинили так на інших захоплених територіях. Зокрема, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам'янки й досі не повернули їх.
- Мер окупованого Мелітополя також розповів, як вчаться діти у школах міста. За його словами, учні приходять до школи, окупанти їх обшукують. Під час уроків не можна виходити на вулицю. Батьків до шкіл не пускають.
- Учителі, які стали колаборантами, наголосив Федоров, тікали з тимчасово окупованого Мелітополя. У місті закрили кілька шкіл, бо не було кому викладати.
- У Генштабі повідомили, що у місті Енергодар Запорізької області росіяни вилучили усі підручники з історії України. Надалі окупанти планують їх знищити.