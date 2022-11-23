Потреба у розселенні в окупантів зросла після їхньої втечі з Херсона. Тож солдатів розселяють, незважаючи на навчання у школах.

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Росіяни селяться у школах нібито для "охорони"

Зазвичай ворог займає один з поверхів. Окупанти пояснюють це "охороною".

У зв'язку із втечею ворога з Херсона, потреба в розселенні зросла. Відтак окупанти зайняли ще більше шкіл на Запоріжжі,

– повідомляють у Центрі національного спротиву.

Окрім того, загарбники продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. Тим часом цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

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