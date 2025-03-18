Запретят ли ученикам в школах Украины иметь при себе мобильные телефоны

Законодательство Украины не запрещает использовать мобильные телефоны в учебных заведениях. Поэтому школы не имеют юридических оснований запрещать ученикам иметь при себе гаджеты.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение образовательного омбудсмена Надежды Лещик. Все же школы могут самостоятельно вводить правила пользования гаджетами.

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Запретят ли ученикам иметь при себе мобильные в школах

Лещик считает, что не стоит запрещать использование мобильных телефонов в школах сейчас.

Факторы безопасности – наличие военного положения, рост количества случаев жестокого обращения, насилия в отношении детей показывают нам, что мобильные телефоны не могут быть запрещены в учебных заведениях. Вместе с тем, очевидно, что должны существовать определенные правила пользования ими,

– заявила она.

При этом рассказала, как нужно урегулировать использование гаджетов во время образовательного процесса, для кого они могут быть полезными.

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Чем полезны и вредны гаджеты в школах

Так, ученики могут использовать гаджеты для работы с электронными учебниками, интерактивными приложениями и исследовательских проектов.

Мобильные телефоны при этом позволяют детям быть на связи с родителями, а это очень важно в условиях военного положения.

Благодаря гаджетам можно заснять случаи буллинга или жестокого обращения в учебных заведениях.

Однако, как отметила образовательный омбудсмен, существует проблема бесконтрольного использования гаджетов. Смартфоны, в частности, могут отвлекать внимание от обучения, способствовать академической недоброчесности, снижать уровень живого общения, влиять на физическое и психическое здоровье детей.

Гаджеты могут использоваться в образовательном процессе, но не должны ему мешать. Если использование гаджетов учеником мешает образовательному процессу, в частности отвлекает его или других учеников во время урока – учитель имеет право делать замечания и требовать, чтобы ученик прекратил препятствовать проведению урока,

– говорит Лещик.

Школы при этом имеют право устанавливать внутренние правила пользования телефонами. Это правило подтверждает законодательство.

Все же из-за отсутствия юридического урегулирования в школах возникают вопросы относительно места хранения телефонов во время уроков, ответственности за сохранность гаджетов, правовых оснований для их временного изъятия и тому подобное. Поэтому, по словам образовательного омбудсмена, стоит разработать единые нормы по пользованию мобильными телефонами в учебных заведениях. Для этого можно использовать опыт европейских стран.