Про це інформує 24 Канал з посиланням на допис освітнього омбудсмена Надії Лещик. Все ж школи можуть самостійно запроваджувати правила користування гаджетами.

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Чи заборонять учням мати при собі мобільні у школах

Лещик вважає, що не варто забороняти використання мобільних телефонів у школах зараз.

Безпекові чинники – наявність воєнного стану, зростання кількості випадків жорстокого поводження, насильства щодо дітей показують нам, що мобільні телефони не можуть бути заборонені у закладах освіти. Разом з тим, очевидно, що мають існувати певні правила користування ними,

– заявила вона.

При цьому розповіла, як потрібно врегулювати використання гаджетів під час освітнього процесу, для кого вони можуть бути корисними.

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Чим корисні та шкідливі гаджети у школах

Так, учні можуть використовувати гаджети для роботи з електронними підручниками, інтерактивними додатками та дослідницьких проєктів.

Мобільні телефони при цьому дозволяють дітям бути на зв'язку з батьками, а це дуже важливо в умовах воєнного стану.

Завдяки гаджетам можна зафільмувати випадки булінгу чи жорстокого поводження у закладах освіти.

Однак, як зауважила освітній омбудсмен, існує проблема безконтрольного використання гаджетів. Смартфони, зокрема, можуть відвертати увагу від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень живого спілкування, впливати на фізичне та психічне здоров'я дітей.

Гаджети можуть використовуватися в освітньому процесі, але не мають йому заважати. Якщо використання гаджетів учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку – вчитель має право робити зауваження та вимагати, щоб учень припинив перешкоджати проведенню уроку,

– каже Лещик.

Школи при цьому мають право встановлювати внутрішні правила користування телефонами. Це правило підтверджує законодавство.

Все ж через відсутність юридичного врегулювання у школах виникають питання щодо місця зберігання телефонів під час уроків, відповідальності за збереження гаджетів, правових підстав для їхнього тимчасового вилучення тощо. Тож, за словами освітнього омбудсмена, варто розробити єдині норми щодо користування мобільними телефонами в закладах освіти. Для цього можна використати досвід європейських країн.