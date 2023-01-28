В Могилянке уже был запрет на преподавание на русском языке. Теперь академия запретила использовать русский в стенах вуза. 24 Канал рассказывает, как украинцы реагируют на решение заведения.

К теме Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага

На кого действует запрет на русский в Могилянке

Да, кроме преподавания, на языке агрессора нельзя говорить даже между собой. Правило касается всех преподавателей, студентов, администрации. Норму согласовали на 40 сессии Академической конференции университета и прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.

Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке,

– уточнил председатель наблюдательного совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" Геннадий Зубко.

Реакция украинцев

Многие украинцы поддержали это решение. В частности, режиссер Нариман Алиев уже в шутку спрашивает, на какой факультет поступать в Могилянку.

Активист Сергей Стерненко просто написал, что Могилянка все правильно делает.

Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, занимающейся реформированием системы правосудия, также поддержал новые правила Могилянки.

Он заметил, что Могилянка – это не просто прогрессивный украинский вуз. Могилянская академия "хорошо чувствовала тренды и часто их задавала". И добавил, что Могилянка воспитала не одно поколение свободных людей.

Жернаков отметил, что русский язык – оружие против украинской государственности. А публичные пространства, особенно те, где творится будущее Украины, должны быть свободными от вражеского оружия.

В комментариях собралось много людей с критикой, которым не понравилось решение Могилянки. По мнению Жернакова, проблема здесь кроется не в заведении.

Жернаков сказал, что больше его удивляет, когда запрет использования языка врага в образовательных учреждениях сравнивают с Холокостом. Он подчеркнул, что именно русский язык был инструментом геноцида украинского народа.

Депутат Киевского городского совета и парамедик Алина Михайлова также поддержала решение Могилянской академии. Она сказала, что это должно стать примером для других вузов страны.

Правозащитник Александр Аронец, окончивший Киево-Могилянскую академию еще в 2010 году, сказал, что когда там учился, что уже тогда преподаватели на переменах "часто делали жесткие замечания студентам, которые позволяли себе в кулуарах общаться по-русски". По его словам, о русском языке на парах не было и речи. Но когда ввели ВНО, ситуация сильно ухудшилась и российского стало гораздо больше. Поэтому лично он поддерживает решение вуза на запрет русского.

А Алексей Арестович выступил против. Он назвал решение Могилянки "неконституционным" и "неэтичным". По его словам, это "нарушение базовых принципов цивилизации, за которые мы сражаемся".

А главная редактор "Гендер в деталях" Тамара Злобина заявила, что запрет Могилянки на русский язык - "нецивилизованное" решение. Она сказала, что "частный язык общения – это личный выбор, цензурировать его слишком".

Реакция украинцев в сети: