Оксен Лисовой сделал острое заявление о школах, в которых до сих пор преподают по-русски
Источник:kanaldim.tv
Преподавание и проведение отдельных уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Глава Минобразования Оксен Лисовой советует не быть лояльными к такому.
Об этом он заявил в программе Елены Кравец после того, как ведущая сообщила о наличии таких учебных заведений в нашем государстве. И спросила у главы МОН, что с таким явлением делать.
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Лисовой сделал заявление о школах, в которых преподают на русском
Министр образования при этом посоветовал: в таком случае обращайтесь в управление образования, городской департамент образования или областной, к языковому омбудсмену. При этом добавил, что успех Украины – у ЕС, а наше будущее – европейское, а не в составе нового СССР.
У нас нет перспективы в каких-то постсоветских реинкарнациях или каком-либо союзном государстве, где доминирует русский язык. Мы сейчас воюем за систему ценностей, кардинально отличающуюся от системы ценностей Российской империи. Нам точно не по дороге с "русским миром". Зачем мы тогда готовим детей использовать русский язык?
– подчеркнул министр.
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Что раньше говорил Лисовой об украинском и русском языках
- Не так давно министр образования заявлял: человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Так поступают люди, желающие успеха для своих детей.
- Он также поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский. При этом призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.