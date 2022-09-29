Во Львовской области студент 9 раз пытался выехать за границу и устроил скандал на КПП

Украинские студенты-мужчины пытаются уехать учиться за границу даже несмотря на запрет. Они все чаще конфликтуют с пограничниками, не желающими выпускать их из страны.

Очередной конфликт произошел во Львовской области. Студент поскандал с пограничниками за отказ в пересечении границы.

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Студента "задержали"

В Госпогранслужбе отметили, что в сети распространили видео с якобы "задержанием" 21-летнего молодого человека в одном из пунктов пропуска. Распространившие это видео утверждают, что пограничники действовали незаконно.

Пограничники заверяют, что этот студент уже в девятый раз пытался выехать за границу. Однако парень каждый раз получал документальный отказ. После того, как его еще раз не выпустили за границу, студент отказался покинуть территорию КПП. За игнорирование требований пограничника на студента был составлен протокол.

Как пишет Ukrayina.pl, 28 сентября студент Римского университета Тимофей Мельник пожаловался на то, что его избили работники ГНСУ.

Почему студентам запретили выезжать учиться за границу

Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля. Однако, как рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, военное руководство нашего государства отменило эту возможность еще 14 сентября. Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. В течение июля – августа выявили 600 человек, которые, по словам Демченко, притворялись студентами. Они хотели с помощью фейковых документов выехать за границу якобы на обучение в вузах. Источник: 24 канал

Минобразования пытается решить проблему

Глава Минобразования Сергей Шкарлет направил письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Он предлагает перевести таких студентов на онлайн-обучение или предоставить им перерыв в учебе на год. Если это невозможно – перевести таких студентов в другие вузы, где они смогут учиться онлайн.

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Пока будет действовать запрет

Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения. Да, нужно четко прописать критерии, согласно которым украинцы смогут выезжать на обучение за границу. Среди таких может быть возраст или другие критерии. Главное – чтобы не было никаких спекуляций.