Черговий конфлікт стався на Львівщині. Студент поскандалив з прикордонниками за відмову у перетині кордону.

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Студента "затримали"

У Держприкордонслужбі зазначили, що у мережі поширили відео з начебто "затриманням" 21-річного молодика в одному з пунктів пропуску. Ті, хто поширили це відео, стверджують, що прикордонники діяли незаконно.

Прикордонники натомість запевняють, що цей студент уже вдев'яте намагався виїхати за кордон. Однак хлопець щоразу отримував документальну відмову. Після того, як його вкотре не випустили за кордон, студент відмовився покинути територію КПП. За ігнорування вимог прикордонника на студента склали протокол.

Як пише Ukrayina.pl, 28 вересня студент Римського університету Тимофій Мельник поскаржився на те, що його побили працівники ДПСУ.

Чому студентам заборонили виїжджати вчитися за кордон

Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого. Однак, як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, військове керівництво нашої держави скасувало цю можливість ще 14 вересня. Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Упродовж липня – серпня виявили 600 осіб, які, за словами Демченка, вдавали із себе студентів. Вони хотіли за допомогою фейкових документів виїхати за кордон буцімто на навчання у ВНЗ. Джерело: 24 канал

Міносвіти намагається вирішити проблему

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Він пропонує перевести таких студентів на онлайн-навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік. Якщо це неможливо – перевести таких студентів до інших ВНЗ, де вони зможуть навчатися онлайн.

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Доки діятиме заборона

Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни. Так, треба чітко прописати критерії, відповідно до яких українці зможуть виїжджати на навчання за кордон. Серед таких може бути вік чи інші критерії. Головне – аби не було жодних спекуляцій.