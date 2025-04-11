Введут ли отдельную субвенцию на доплаты работникам садов и внешкольного образования

Правительство Украины не намерено внедрять отдельную субвенцию на выплату доплаты педагогам детсадов, внешкольного, профессионального образования и других учреждений образования, которые содержат из местных бюджетов. Чиновники говорят, что на это нужны дополнительные источники финансирования.

Такой ответ дали чиновники на соответствующую электронную петицию, которая набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Введут ли отдельную субвенцию на зарплаты педагогам

Так, в правительстве заявили, что введение новой бюджетной программы на выплату доплаты педработникам учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования и других учреждений образования, которые содержатся из соответствующего местного бюджета, потребует внесения соответствующих изменений в Государственный бюджет Украины на 2025 год и дополнительных источников финансирования этой бюджетной программы.

В то же время в Кабмине заверили, что повышение уровня оплаты труда педагогов является одной из приоритетных задач.

Заметим, что на сегодня Министерство образования и науки Украины прорабатывает вопрос реформирования системы оплаты труда педагогов путем увеличения удельного веса должностного оклада (тарифной ставки) в общей сумме зарплаты.

Данный вопрос решается с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней в условиях военного положения и экономической ситуации в стране,

– говорится в ответе на петицию.

Также в правительстве добавили, что на сегодня органы местного самоуправления могут принимать решение об установлении соответствующих доплат за счет местного бюджета.

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