"Показатель слишком низкий": сколько зарабатывают ученые в Украине

Средняя зарплата в сфере науки в Украине составляет примерно 15 –18 тысяч гривен. Есть и меньшие оклады.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов в интервью Интерфакс-Украина. По его мнению, даже средний показатель слишком низкий.

Какая средняя заработная плата ученого в Украине?

Заместитель министра при этом отметил, что есть и существенно более высокие зарплаты. Отдельные специалисты получают средства из грантовых проектов Европейского Союза и средств бизнеса.

Молодой специалист, который только начинает карьеру в науке, получает примерно 10 – 12 тысяч гривен,

– отметил он.

Интересно! В украинские вузы будут привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов. Отбор будет происходить в соответствии с конкретными запросами университетов и научных учреждений, сообщило Министерство образования и науки Украины.

Может ли быть преподавателем не ученый?

Курбатов также высказал свое мнение относительно того, должен ли преподавателем быть именно ученый.

Но уточним: преподавателем может быть и не ученый, однако научно-педагогическим или научным работником должен быть именно ученый,

– отметил он.

И добавил, что МОН ввело это различие между научно-педагогическими и педагогическими работниками. По словам чиновника, ранее были ситуации, когда преподаватель был интересным лектором, которого любили студенты, но ученым он мог быть слабым.

А есть человек, который имеет много грантов, открыл новую теорию, но замкнулся в себе и не может заинтересовать студентов – то есть является плохим преподавателем. Мы хотим разделить эти функции,

– убежден заместитель Лисового.

По его словам, на кафедре могут быть люди, которые лучше преподают, и те, которые лучше занимаются наукой. Их научная и педагогическая нагрузка должна быть разной.

