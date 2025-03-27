Какую зарплату получают новый ректор и доценты Львовской политехники
- Наталья Шаховская, новый ректор Львовской политехники, получает около 50 тысяч гривен в месяц, что вдвое меньше чем ее предшественник.
- Доценты во Львовской политехнике зарабатывают в среднем 23 – 25 тысяч гривен в месяц.
Недавно Национальный университет "Львовская политехника" получил нового ректора. Вуз впервые в его истории возглавила женщина - 46-летняя доктор технических наук Наталья Шаховская.
Она призналась, какую зарплату получает в университете. Об этом ректор сказала в эфире ТРК "Первый западный", передают УНН.
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Сколько зарабатывает Наталья Шаховская в Политехнике
Профессор Шаховская заявила, что ежемесячно получает около 50 тысяч гривен "на руки".
45 – 50 тысяч гривен в месяц,
– уточнила она.
В прошлом году она заработала во Львовской политехнике около 600 тысяч гривен. Это, к слову, вдвое меньше, чем зарабатывал экс-ректор вуза Юрий Бобало. За 2023 год, к примеру, он получил за работу вуза 1,1 миллиона гривен.
Наталья Шаховская во время брифинга также призналась, что хотела уволиться из университета из-за низкой зарплаты.
У меня были моменты, когда я планировала уходить из Политехники из-за зарплаты, но общение со студентами – это то, что вдохновляет и держит здесь,
– рассказала Шаховская.
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Какую зарплату получают доценты в вузе
Экс-ректор Львовской политехники Юрий Бобало также рассказал, какую зарплату получают доценты в вузе.
Доцент зарабатывает 23 – 25 тысяч гривен в среднем,
– уточнил он.
Бобало добавил, что это с учетом всех доплат и надбавок. По его словам, это мало.
Что известно о Наталье Шаховской
46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий.
Также работает гостевым профессором в учреждениях высшего образования Польши.
Наталья Шаховская входит в топ самых цитируемых ученых мира. Вместе с Назаром Подольчаком является соучредителями ОО Tech Start Up School.
На выборах 2015 года баллотировалась в городской совет от "Самопомощи".
Источник: Википедия.