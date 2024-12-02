"Доплаты могут составлять 100 – 150%": от чего зависят зарплаты преподавателей

Зарплаты преподавателей вузов зависят от количества и качества контингента студентов в ВУЗе. Там, где доценты получают условно 12 тысяч гривен, очевидно есть проблемы с управлением и не только с ним.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого ZN.UA. По его словам, в вузах, где работают умелые руководители, есть возможность приглашать преподавать хороших специалистов без привязки к тарифной сетке.

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От чего зависит зарплата преподавателя в Украине

Тарифная сетка зато не ограничивает зарплаты преподавателей, это скорее определенный предел, ниже которого нельзя устанавливать минимальное вознаграждение, уточнил чиновник.

В заведениях, где есть нормальные руководители, которые привлекают сильных студентов, следовательно, и финансирование, и показывают хорошие результаты в науке, интернационализации, трудоустройстве, доплаты к зарплатам преподавателей могут составлять 100 – 150% от оклада, а еще за особые достижения могут выплачивать премии. Правда, я не буду говорить, что уровень зарплат преподавателей по стране меня удовлетворяет, абсолютно нет,

– отметил заместитель Лисового.

В то же время добавил, что не МОН обеспечивает зарплаты преподавателям. Заработная плата прежде всего зависит от количества и качества контингента студентов в заведении.

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Далее, по упомянутой формуле, конкретная сумма, которую заведение получает от государства за подготовку каждого студента, корректируется в зависимости от выполненных критериев: научных достижений, интернационализации, трудоустройства и тому подобное. Но в основе – зависимость от контингента,

– уточнил Винницкий.

И добавил: если в вузе мало студентов бюджетной формы, а также – поступающих с хорошими баллами ВНО/НМТ, то преподаватели в этом вузе будут получать низкие зарплаты. Также низкие зарплаты будут, если в вузе также мало тех, кто учится по контракту, тем более по грантам, то есть с выше среднего баллами ВНО/НМТ.

Те заведения, в которых зарплата доцента составляет, например, 12 тысяч гривен, очевидно, не слишком привлекательны для студента, что свидетельствует о проблемах прежде всего с управлением, и с успешностью руководства самого заведения,

– заявил Винницкий.