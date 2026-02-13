Лисовой сообщил об уменьшении надбавок к зарплате учителей в громадах

В 79 из 1450 громад в нашем государстве уменьшили надбавку за престижность учителям минимум на 10%. И это на фоне повышения зарплат для педагогов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 февраля.

Смотрите также Получили ли педагоги повышенную зарплату в 2026 году

Почему уменьшили надбавки?

Министр заявил, что в 79 общинах зафиксировали уменьшение надбавки для учителей за престижность на 10 и более процентов.

Это в определенной степени нивелирует повышение оклада,

– подчеркнул он.

По его словам, выплату зарплаты педагогам за январь завершили.

В то же время министр добавил, что в 6 из 1450 общин зарплату или надбавку к ней своевременно не выплатили. В основном по техническим причинам. Но этот вопрос урегулируют.

Лисовой также сообщил, что в 83 общинах не выплатили повышение педагогам внешкольного образования.

ОВА и общины уверяют, уточнил чиновник, что в феврале-марте на сессиях местных советов планируют пересмотреть местные бюджеты, чтобы урегулировать этот вопрос.

Отметим, что с 1 января 2026 года надбавку за престижность труда устанавливают в пределах от 5% до 30% должностного оклада.

Смотрите также В Профсоюзе сделали важное заявление о надбавках учителям за престижность

Что требуют в Профсоюзе педагогов?

Педагогам в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.

Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.

Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.

Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.

Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.

Как выросла зарплата учителя?