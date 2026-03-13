Учителя теперь могут точно рассчитать зарплату после повышения: как это сделать

С начала этого года зарплата учителей в Украине выросла. Теперь они также смогут точно рассчитать свой педагогический доход с учетом повышения.

Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета зарплаты учителя. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

Как учителю рассчитать зарплату?

С января оплата труда педагогов выросла на 30%. МОН перечислило средства всем общинам. Следующий этап повышения – еще на 20% – должен состояться с сентября.

Калькулятор создали для того, чтобы педагог мог рассчитать точную сумму своей зарплаты с учетом повышения оклада. При этом учесть все надбавки и доплаты.

Для МОН принципиально, чтобы общины выплачивали учителям повышенную зарплату, без сокращения надбавок. Большинство придерживается этой нормы. А доля общин, где наблюдалось значительное уменьшение надбавки за престижность, сократилась до 3%,

– отметила заместитель главы МОН Анастасия Софиенко.

И добавила, что ведомство активно работает с общинами, чтобы зарплаты выплачивали полностью.

Интересно! Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Софиенко также отметила: если возникают вопросы по начислениям, можно обратиться к администрации школы и общины и впоследствии в МОН.

Калькулятор зарплаты учителя доступен по ссылке. Он также позволяет сформировать индивидуальный расчетный лист с полной структурой зарплаты.

Выросли ли зарплаты учителей в Украине?