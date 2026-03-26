Выросли ли зарплаты педагогов?

  • С начала года учителям в Украине повысили зарплатына 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
  • "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
  • Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
  • Руководитель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе.