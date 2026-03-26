В Украине продолжаются обсуждения моделей повышения зарплат учителей. Однако повышение до трех "минималок" пока выполнить невозможно.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

Возможно ли значительное повышение зарплат?

️Действующая система оплаты труда педагогов, по словам Бабака, предусматривает относительно небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок. Они зависят от стажа, классного руководства, заведования кабинетами и ряда других факторов.

В случае повышения базового оклада до уровня трех минимальных зарплат это автоматически приведет к пропорциональному росту всех надбавок,

– отметил нардеп.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

По оценкам, общий уровень оплаты труда может достичь 60 – 80 тысяч гривен для самых высокооплачиваемых категорий учителей, считает Бабак.

Мы только за такой уровень зарплаты, но это создаст невозможную нагрузку на государственный бюджет в размере сотен миллиардов гривен. А самое главное, разрыв между зарплатой молодого учителя и опытного достигнет абсурдного уровня,

– заявил глава Комитета.

и добавил, что основным вызовом является прежде всего необходимость пересмотра самой структуры оплаты труда педагогов.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины разработало законопроект по изменению системы оплаты труда учителей. Однако пока нет согласия профессиональных союзов, сообщил глава МОН Оксен Лисовой, информирует "Интерфакс-Украина".

Какие модели оплаты труда предлагало МОН?

В МОН отмечали, что наработали два сценария изменений по модели оплаты труда учителей.

Первый может предусматривать увеличение недельной нагрузки педагогов с 20 до 22 часов. Но это может стать основой для дискуссии с профсоюзами.

Второй – сохранение действующей нагрузки, но на это нужно будет больше денег. В частности, на 2027 год.