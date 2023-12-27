Какую зарплату получает учитель без стажа в Украине и от чего она зависит

Украинские учителя с нетерпением ожидают повышения зарплаты. Ведь в последние годы оплату за их педагогический труд не увеличивали, а уровень их зарплат является одним из самых низких в государстве.

В Минобразования при этом рассказали, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине сегодня. Об этом читайте дальше.

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Какую зарплату получает учитель без стажа

Самый низкий должностной оклад в этом году среди педагогов получает молодой учитель без стажа работы – 5699 гривен. К этой сумме также прибавляют надбавки:

за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей);

за классное руководство – 1300 гривен;

за престижность труда – 1254 гривен;

за хороший труд – 522 гривны;

на пособие на оздоровление (в случае предоставления ежегодного отпуска) – 522 гривен.

Так, средняя заработная плата молодого учителя без стажа – 10574 гривны.

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Что влияет на размер зарплаты учителя

Зарплата учителя состоит из базовой ставки и надбавок. На размер зарплаты влияют, в частности, все вышеназванные надбавки, а также надбавка за престижность должности, добросовестный труд и проверку тетрадей.

Раньше мы тоже писали, насколько в 2024 году вырастут зарплаты учителей.