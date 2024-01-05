Шмыгаль рассказал, насколько учителям увеличат зарплату в 2024 году

В 2024 году наконец-то вырастет зарплата учителей. Выплаты педагогам повысят на 21%.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмигаль. Сколько получат учителя, читайте дальше.

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Насколько украинским учителям увеличат зарплату в 2024 году

Премьер-министр сообщил, что в 2024 году расходы бюджета на образование составляют более 170 миллиардов гривен. Сумму увеличили более чем на 20 миллиардов гривен, если сравнивать с прошлым годом.

Выплаты украинским педагогам будут повышены на 21%,

– сообщил глава Кабмина.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2024 выросли зарплаты учителей. Соответствующие изменения предусмотрены в Госбюджете на текущий год.

Важно Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?

Что известно об увеличении зарплаты педагогам в 2024 году

Ранее глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказывал, что зарплаты педагогам увеличат в этом году в два этапа:

I этап – с 1 января – более чем на 10%;

ІІ этап – с 1 апреля – на 12,6%.

В среднем учителя сейчас должны получать 14 тысяч гривен, а с 1 апреля – 16 тысяч гривен.

Денис Шмигаль в прошлом году обещал, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.