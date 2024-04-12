Что влияет на размер зарплаты учителя в 2024 году

12 апреля 2024, 19:30
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Факты

В Украине в 2024 году официально выросла зарплата педагогов. Ранее чиновники анонсировали о повышении вознаграждения за труд педагогам с 1 января и с 1 апреля.

Зарплата учителей, к слову, состоит из ставки и надбавок. Каких именно, читайте дальше.

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Что влияет на размер заработной платы педагога

Система оплаты труда педагогов предусматривает маленькую базовую ставку и кучу надбавок. На размер учительской заработной платы влияет:

  • должностной оклад;
  • надбавка за выслугу лет;
  • надбавки за классное руководство;
  • надбавка за престижность должности;
  • вознаграждение за добросовестный труд;
  • помощь на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска;
  • надбавки за проверку тетрадей.

Доплата за проверку тетрадей составляет:

  • в 1 – 4 классах – 15%;
  • по математике – 15%;
  • по иностранному языку/черчению/технической механике (конструирование) – 10%;
  • по языку и литературе – 20%.

Ранее мы информировали, какую зарплату в 2024 году должны получать учителя в Украине. Об этом читайте по ссылке.

Автор: Марія Волошин