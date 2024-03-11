Правительство согласовало перераспределение 128 миллионов гривен образовательной субвенции. Так, учителя по всей стране смогут вовремя получать зарплату.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство без задержек финансирует все ключевые расходы бюджета.

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Образовательную субвенцию в 2024 году увеличат

Глава Кабмина также сообщил, что образовательную субвенцию, с которой платят зарплату учителям, в 2024 году увеличат до 103 миллиардов гривен.

Шмыгаль также отметил, что в феврале правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 12 миллиардов гривен. Всего в этом году предусмотрели субвенций и дотаций для наших общин на сумму почти 191 миллиард гривен.

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Насколько учителям повысят зарплату в 2024 году