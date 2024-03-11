Образовательную субвенцию в 2024 году увеличат
Источник:Правительственный портал
Правительство согласовало перераспределение 128 миллионов гривен образовательной субвенции. Так, учителя по всей стране смогут вовремя получать зарплату.
Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство без задержек финансирует все ключевые расходы бюджета.
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Образовательную субвенцию в 2024 году увеличат
Глава Кабмина также сообщил, что образовательную субвенцию, с которой платят зарплату учителям, в 2024 году увеличат до 103 миллиардов гривен.
Шмыгаль также отметил, что в феврале правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 12 миллиардов гривен. Всего в этом году предусмотрели субвенций и дотаций для наших общин на сумму почти 191 миллиард гривен.
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Насколько учителям повысят зарплату в 2024 году
- Денис Шмыгаль ранее сообщал, что в 2024 году выплаты украинским педагогам повысят на 21%.
- Министр образования Оксен Лисовой рассказывал, что зарплаты педагогам увеличат в два этапа:
- I этап – с 1 января – более чем на 10%;
- ІІ этап – с 1 апреля – на 12,6%.
- В среднем учителя сейчас должны получать 14 тысяч гривен, а с 1 апреля – 16 тысяч гривен.
- Среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.