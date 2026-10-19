"Повысить в 5 раз": лучшая учительница рассказала, какую зарплату должны получать педагоги

Учитель с опытом работы в Украине должен получать около 50 тысяч гривен. А начинающий педагог – хотя бы 30 тысяч.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала лучший педагог Украины 2026 года Светлана Меркулова. Она преподает английский язык в Ирпенском лицее № 2.

Какую зарплату должны получать учителя

Лауреат национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года отмечает: следует учитывать потребности, а не только стаж.

Если молодой учитель, например, снимает квартиру, создает молодую семью и т. д., он не согласится на низкую зарплату и просто не пойдет в эту профессию. Но и учитель со стажем и категориями также скажет, что он работал, приобрел опыт и должен получать за свою работу больше,

– отметила педагог.

В целом, по ее словам, трудно сказать в цифрах, но как минимум зарплату педагогам нужно повысить в 5 раз.

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То есть учитель с опытом должен получать около 50 тысяч гривен. А начинающий педагог – хотя бы 30 тысяч,

– подчеркнула она.

И добавила: тем более что наши учителя за свой счет много занимаются самообразованием. Ведь не все курсы, которые сейчас предлагают учителям бесплатно, удовлетворяют их профессиональные потребности.