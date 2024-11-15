Один из лучших учителей мира назвал самые острые проблемы в украинском образовании

Украинское образование столкнулось со значительными трудностями, в частности во время полномасштабной войны. Одной из проблем является безопасность участников образовательного процесса.

Еще одним вызовом является постоянство образовательного процесса. Об этом один из лучших учителей мира 2023 годав Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу.

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Какие сейчас есть проблемы в сфере образования Украины

Педагог отметил: очень хочется, чтобы был стабильный образовательный процесс, который не прерывает тревога.

Она создает дискомфорт: урок прерывается и уже дети думают не о каких-то учебных целях, а о своем, смотрят, откуда что летит и т.д,

– уточнил он.

При этом добавил, что на Сумщине, к примеру, вообще нет офлайн-образования.

Я заходил в школу, где работал 6 лет. Там нет никого. И пока нет даже предпосылок, что они вернутся. И вот в документах написано, что в школе учится тысяча детей, а в самой общине где-то до 200 находится,

– рассказал Пройдаков.

Дети, по его словам, получают образование онлайн, но находятся в других регионах или за рубежом.

А если условно завтра будет Победа, надо будет, чтобы эти дети возвращались. А не все вернутся. И это вызов,

– считает учитель.

Третий момент, по его словам, соотношение зарплата – мотивация учителей. Мотивация на местах проседает.

Четвертое: в Украине с 2027 года будут воплощать реформу старшей профильной школы. Не все школы понимают ее особенность и что это будут за изменения. Не все осознают, что будет 12-й класс,

– говорит Пройдаков.

И подчеркивает: это все надо объяснять доступным языком, а не просто показывать презентацию. Объяснить – как было, уже не будет. Будет или с 1-го по 9-й, или с 10-го по 12-й класс. Третьего не дано.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.