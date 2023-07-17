В Раде рассказали, действительно ли учителя будут получать 40 тысяч зарплаты

Замглавы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уточнил, откуда взяли такую цифру. Также рассказал, действительно ли такая сумма реальна.

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Действительно ли учителя будут получать 40 тысяч зарплаты

Нардеп рассказал: над образовательной реформой и соответствующими изменениями сегодня работает Минобразования. Оно и производит соответствующие расчеты.

Это число лежит на столе рядом с другими. Но нельзя говорить о том, что это окончательная сумма или о том, что произойдет механистическое увеличение заработной платы до 40 тысяч без просмотров принципов начисления, без того, чтобы увеличивать базовую ставку и уменьшать количество надбавок,

– отметил заместитель главы Образовательного комитета.

При этом рассказал, что систему с надбавками большинство экспертов и даже сами педагоги считают непрогрессивной. Ведь во время эпидемии коронавируса и войны эти надбавки де-факто убрали, так что учителя остались только со ставкой.

Независимо от того, какой будет эта сумма, – 40 тысяч, больше, меньше – нужно понимать, что параллельно должны происходить процессы, которые должны усовершенствовать начисление заработной платы в целом и систему профессионального сопровождения педагогических работников,

– добавил Колебошин.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату