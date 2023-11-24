Лисовой рассказал, когда и насколько повысят зарплату учителям

В 2024 году зарплаты учителям повысят дважды. Средства на это предусмотрели в бюджете, в частности, в рамках образовательной субвенции.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире "Завтрака с 1+1" отметил, что эта субвенция была увеличена на 15,5 миллиарда гривен. Большинство средств и направят на оплату труда педагогов.

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Когда и насколько повысят зарплату учителям

Глава МОН отметил, что правительство планирует повысить зарплату учителям в два этапа:

И – на 10% с января;

ІІ – на 12,6% с апреля.



Когда и насколько повысят зарплату учителям / скриншот видео

Приоритет в стране – оборона. Мы понимаем, что были уменьшены определенные выплаты (из-за полномасштабной войны – 24 Канал), но важно то, что они возобновляются и возвращаются,

– отметил министр.

И добавил, что такие повышения и соответствующие суммы еще далеки от достойной зарплаты, которую должен получать учитель.

Какая средняя зарплата учителя в Украине

Лисовой также рассказал, что средняя зарплата учителя зависит от категорийности, погрузки, стажа и тому подобное.

В среднем учитель получает около 13 тысяч гривен. Минимальная зависит от нагрузки – может быть 9 тысяч,

– уточнил министр.

После повышения, по словам главы МОН, средняя зарплата учителя с января составит 14 тысяч гривен, с апреля – около 16 тысяч.

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Что раньше Лисовой говорил о повышении зарплаты учителям