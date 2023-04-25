Министр образования рассказал, какая у него зарплата и сколько должны получать учителя

Глава Минобразования Оксен Лисовой рассекретил свою зарплату. При этом рассказал, какое вознаграждение за работу должны получать педагоги.

Министр заявил: по сравнению с зарплатами учителей его вознаграждение неплохое. За март чиновник получил 27 тысяч гривен. Какой его зарплата будет в апреле и дальше, еще не знает.

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Какой должна быть зарплата учителей

Лисовой при этом рассказал, что президент во время собеседования спросил его, какой должна быть зарплата учителей. Министр заявил, что назвал сумму, которую считает достойной, но сейчас ее невозможно достичь.

Учитель – сколько он должен получать? Может быть, как военный? Но у военных также есть разная зарплата: на нуле это сто тысяч, а в тылу – 20. Уровень заработной платы должен зависеть от уровня квалификации и от ряда других факторов,

– отметил глава МОН.

И добавил, что этот вопрос актуален, но нужны деньги из бюджета. Поэтому пока повышение зарплат педагогам остается на уровне желания, целей и реальных возможностей. Наработка механизмов является одной из приоритетных задач МОН.

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