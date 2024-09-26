Заложили ли в проект госбюджета повышение зарплат учителей

На выплату зарплат учителям школ на 2025 год заложили 103162,3 миллиона гривен образовательной субвенции. Такую сумму предусматривали и на 2024 год.

Такие данные содержит проект Государственного бюджета на 2025 год. То есть повышения зарплат учителям ожидать в ближайшее время не стоит.

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Заложили ли в проект госбюджета повышение зарплат педагогам

В Профсоюзе работников образования и науки отмечают, что эта цифра не учитывает обеспечение законодательных гарантий по уровню должностных окладов педагогов, гарантированного статьей 61 закона "Об образовании".

На сегодня самый низкий должностной оклад педагогического работника составляет лишь 6080 гривен против гарантированных 24 000 гривен в условиях запланированного на 2025 год размера минимальной заработной платы 8000 гривен,

– сообщили в Профсоюзе.

Поэтому сегодняшний размер должностного оклада учителя, установлен на уровне 9 тарифного разряда, на 17920 гривен или в 3,9 раза меньше законодательно гарантированного.

Поэтому в Профсоюзе отмечают, что при доработке законопроекта надо заложить расходы образовательной субвенции в объеме не менее 322 миллиарда гривен или на 219 миллиардов гривен больше, если сравнить с запланированными. Эта сумма обеспечит установление самого низкого должностного оклада учителя на уровне трех размеров минимальной зарплаты.

Поддерживаем предложения Федерации профсоюзов Украины по установлению с 1 января 2025 года минимальной заработной платы в размере 10905 гривен,

– отметили в Профсоюзе работников образования и науки.

Интересно! В 2025 году Кабинет Министров Украины планирует выделить на образование 169,3 миллиарда гривен. Это почти на 2 миллиарда меньше, чем в этом году (171,2 миллиарда гривен).

Напомним, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил: средняя зарплата учителя – это 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.