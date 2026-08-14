Несмотря на то, что весь бюджет у нас – в Министерстве обороны, мы увеличиваем заработную плату нашим педагогам. Там предусмотрено поэтапное повышение, два или три этапа еще впереди, все это будет,
– заверил Зеленский, отвечая на вопрос о низкой оплате труда учителей.

Глава государства подчеркнул, что зарплаты учителей будут расти.