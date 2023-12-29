Какую зарплату получают учителя первой и высшей категории
Источник:Факты
Уровень зарплат учителей сегодня является одним из самых низких в Украине. Поэтому педагоги с нетерпением ожидают анонсированное министром Лисовым повышение.
В 2023 году самый низкий должностной оклад у молодого учителя без стажа работы. А сколько получают учителя первой и высшей категории, читайте дальше.
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Какую зарплату получает учитель первой категории
Учитель первой категории в Украине в этом году получал, по данным Минобразования, 6567 гривен + надбавки. Общая сумма составляет 12906 гривен.
Сколько получает учитель высшей категории
Размер зарплаты педагога высшей категории в этом году составляет 7001 гривну. В среднем, если учитывать доплаты и надбавки, он получает около 13 759 гривен.
Размер зарплаты директора школы – 8679 гривен + надбавки. В общей сложности – 16 102 гривны.
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В 2024 году учителям повысят зарплату
- Премьер Денис Шмигаль заявил, что зарплаты учителям повысят на 21% в 2024 году.
- Среднемесячная зарплата учителя высшей категории должна вырасти до 17,4 тысяч гривен.
- Глава Минобразования Оксен Лисовой уточнил, что оплата труда педагогов в 2024 году вырастет в два этапа: І – с 1 января на 10%, ІІ – с 1 апреля – на 12,6%.
- В среднем учитель должен получать 16 тысяч гривен зарплаты.