Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Что демотивирует молодежь в профессии учителя

При этом педагог отмечает: она все же старается привить своим ученикам понимание того, что, помимо материального, существует еще моральная, эмоциональная и духовная сторона жизни.

Если работа нравится, то материальное – это дополнительный бонус. Я думаю, что больше демотивирует неуважение к учителю и обесценивание этой профессии,

– отмечает она.

Потому что создается впечатление, по ее словам, что во всем виноваты учителя. Везде.

Почему-то депутатов, политиков, чиновников так не обсуждают. А учитель – это такой флажок, которым можно махать, потому что его никто защищать не будет,

– добавляет педагог.

И признается: часто пишут, что учительницы только чай пьют и вообще ничего не делают.

Таким людям я бы посоветовала прийти в убежище и попробовать провести с детьми 45 минут во время тревоги,

– подытожила Яворская.

Екатерина Яворская также рассказала, как объяснять ученикам противоречивые исторические события.