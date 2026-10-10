Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Що демотивує молодь у професії вчителя

Педагогиня при цьому каже: все ж намагається своїх дітей вчити, що, крім матеріального, є ще моральний, емоційний, духовний бік.

Якщо робота подобається, то матеріальне – це додатковий бонус. Я думаю, що більше демотивує неповага до вчителя і знецінення цієї професії,

– зазначає вона.

Бо враження, за її словами, що у всьому винні вчителі. Всюди.

Чомусь депутатів, політиків, чиновників так не обговорюють. А вчитель – це такий якийсь прапорець, яким можна махати, бо його ніхто захищати не буде,

– додає педагогиня.

І зізнається: часто пишуть, що вчительки тільки чай п'ють і взагалі нічого не роблять.

Таким людям я б порадила прийти в укриття і спробувати провести з дітьми 45 хвилин у час тривоги,

– резюмувала Яворська.

Катерина Яворська також розповіла, як пояснювати учням суперечливі історичні події.