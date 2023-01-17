Следовательно, педагоги переживают, не будут ли уменьшать им зарплату. Ведь они, кроме уроков, имеют еще классное руководство, проверяют тетради и т.д.

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Уменьшат ли учителям зарплату

Так, в течение недели учителя в большинстве своем должны провести 18 уроков. Кроме преподавания, есть еще и классное руководство, проверяют тетради, заведуют кабинетами. Также должны проводить воспитательную, подготовительную и другие виды педагогической работы.

В Кодексе законов о труде Украины указано, что учитель должен отработать все предназначенные ему уроки и получить за них соответствующую зарплату. Следовательно, из-за сокращения продолжительности урока учителям не имеют права "урезать зарплату".

Все же, как указано в письма МОН от 25 апреля 2022 года, директора школ могут уменьшить размер доплат и надбавок за, например, сложность, напряженность, выполнение особо важной работы, престижность труда и т.д.

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