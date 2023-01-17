Следовательно, педагоги переживают, не будут ли уменьшать им зарплату. Ведь они, кроме уроков, имеют еще классное руководство, проверяют тетради и т.д.
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Уменьшат ли учителям зарплату
Так, в течение недели учителя в большинстве своем должны провести 18 уроков. Кроме преподавания, есть еще и классное руководство, проверяют тетради, заведуют кабинетами. Также должны проводить воспитательную, подготовительную и другие виды педагогической работы.
В Кодексе законов о труде Украины указано, что учитель должен отработать все предназначенные ему уроки и получить за них соответствующую зарплату. Следовательно, из-за сокращения продолжительности урока учителям не имеют права "урезать зарплату".
Все же, как указано в письма МОН от 25 апреля 2022 года, директора школ могут уменьшить размер доплат и надбавок за, например, сложность, напряженность, выполнение особо важной работы, престижность труда и т.д.
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Какая сейчас зарплата в учителей
- Размер зарплат педагога зависит от ставки и доплат и надбавок.
- Ставка формируется на базе единой тарифной сетки. Ее определило правительство в 2002 году, информирует НУШ.
- Должностной оклад первого тарифного разряда сейчас составляет 2893 гривны.
- У учителей от 10 до 14 разрядов, в зависимости от категории.
- Формула проста: оклад первого разряда умножается на коэффициент разряда, которому соответствует квалификационная категория.
- К примеру, учитель второй категории имеет 12 разряд с коэффициентом 2,12. Соответственно, 2893×2,12 ≈ 6133 грн – это базовый должностной оклад учителя второй категории. Еще + 10% согласно Постановления КМУ №22 и будет 6 746 гривен.