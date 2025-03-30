В одном из городов Украины учителя будут получать дополнительные 2 тысячи к зарплате

В Александрии каждый педагог будет получать с апреля ежемесячную доплату к зарплате. Ее сумма будет составлять 2 тысячи гривен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра города Сергея Кузьменко. Так местные власти решили поддержать труд педагогов.

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Учителя в Александрии будут получать доплаты

Мэр отметил, что вместе с руководителями предприятий и налогоплательщиками искал финансовые ресурсы для поддержки педагогов.

Нам удалось найти возможности воплотить эту инициативу,

– заявил Кузьменко.

И также добавил, что на ближайший сессии горсовета, 3 апреля, он обратится к депутатам с просьбой поддержать это решение.

Поэтому с апреля смогут получить дополнительные 2 тысячи гривен из местного бюджета педагогические специалисты:

школ;

детских садов;

внешкольных учреждений.

Чиновник считает, что это реальный шаг, который местные власти могут сделать здесь и сейчас для поддержки педагогов.

Напомним, что в Украине все учителя школ с января 2025 года получают доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Это:

1 000 гривен ежемесячно с 1 января 2025 года (1 300 грн до уплаты налогов);

2 000 гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 года (2 600 грн до уплаты налогов).

Эта норма будет действовать до конца календарного года, в рамках которого прекратят или отменят военное положение в стране.