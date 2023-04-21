В Минобразования рассказали о новациях работы украинских учителей
Источник:osvita.ua
В Украине необходимо создать условия для творческой и свободной работы учителей и преподавателей. Это одно из срочных изменений, необходимых украинскому образованию.
Так считает глава министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом он сказал на встрече с представителями общественных организаций и благотворительных фондов, работающих в сфере украинского образования.
Важно Оксен Лисовой рассказал, когда учителям и преподавателям повысят зарплату
В МОН рассказали о новациях работы украинских учителей
Лисовой подчеркнул, что срочное сейчас восстановление очной формы обучения. Также – организация безопасного обучения и обеспечения качественного онлайн образования для украинцев за рубежом. И, конечно, создание подобающих условий для творческой и свободной работы педагогов.
Кроме того, Минобразования будет уделять внимание повышению качества образования и созданию учебно-практических центров.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.