Учителей в Украине могут премировать за дополнительные уроки
Источник:osvita.ua
Дополнительные компенсационные занятия, которые помогут ученикам наверстать утраченные во время войны знания, должны быть достойно оплачены. При этом педагоги не должны быть слишком перегружены.
Об этом говорится в информационных материалах МОН для слушаний в комитете ВР по вопросам образования, науки и инноваций. Их подготовили для обсуждения темы образовательных потерь.
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Учителей могут премировать за дополнительные уроки
Так, в Минобразования говорят: помочь школьникам наверстать утраченные знания могут дополнительные компенсационные занятия, программа тьюторства и т.д. Расписание должно планировать учебное заведение.
Такая работа не должна стать еще одной дополнительной неоплачиваемой или низкооплачиваемой нагрузкой для учителей, которые должны получать достойную оплату труда и не иметь значительных объемов сверхурочной работы,
– говорят в МОН.
Оплачивать эти дополнительные занятия можно за деньги образовательной субвенции, ведь не каждое общество может профинансировать такие расходы. В то же время Минфин пока считает преждевременным обсуждение этого вопроса.
В Минобразования уточняют, что сначала нужно выработать алгоритм проведения исследований и механизм измерения образовательных потерь. Это должны быть универсальные меры. Они должны предусматривать действующие ресурсы, учитывать оптимизацию времени обучения и международные практики.
К слову, в Киеве в мае – июне 2023 вводят индивидуальные и групповые компенсаторные занятия.
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Какие доплаты и надбавки имеют учителя в 2023 году
- Кроме оплаты по ставке педагоги имеют право на доплаты и надбавки.
- Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.
- Наиболее распространенными доплатами и надбавками у педработников в настоящее время являются:
- надбавка за стаж педагогической (также научно-педагогической) работы – 10% (3 года), 20% (20 лет) и 30% (30 лет);
- надбавка за престижность труда – 20%;
- доплата за проверку письменных работ – 15% (в 1 – 4 классах, независимо от нагрузки), 10 – 20% (в 5 – 12 классах, но здесь все зависит от предмета: 20% – язык и литература, 15% – математика, 10% – иностранный язык, чертеж);
- доплата за классное руководство – 20% (начальные классы), 25% (старшие классы);
- доплаты за заведование и руководство кружками, лабораториями и т.п. – 10 – 15%;
- надбавка за сертификацию – 20%.