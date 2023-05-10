Учителей в Украине могут премировать за дополнительные уроки

Дополнительные компенсационные занятия, которые помогут ученикам наверстать утраченные во время войны знания, должны быть достойно оплачены. При этом педагоги не должны быть слишком перегружены.

Об этом говорится в информационных материалах МОН для слушаний в комитете ВР по вопросам образования, науки и инноваций. Их подготовили для обсуждения темы образовательных потерь.

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Учителей могут премировать за дополнительные уроки

Так, в Минобразования говорят: помочь школьникам наверстать утраченные знания могут дополнительные компенсационные занятия, программа тьюторства и т.д. Расписание должно планировать учебное заведение.

Такая работа не должна стать еще одной дополнительной неоплачиваемой или низкооплачиваемой нагрузкой для учителей, которые должны получать достойную оплату труда и не иметь значительных объемов сверхурочной работы,

– говорят в МОН.

Оплачивать эти дополнительные занятия можно за деньги образовательной субвенции, ведь не каждое общество может профинансировать такие расходы. В то же время Минфин пока считает преждевременным обсуждение этого вопроса.

В Минобразования уточняют, что сначала нужно выработать алгоритм проведения исследований и механизм измерения образовательных потерь. Это должны быть универсальные меры. Они должны предусматривать действующие ресурсы, учитывать оптимизацию времени обучения и международные практики.

К слову, в Киеве в мае – июне 2023 вводят индивидуальные и групповые компенсаторные занятия.

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Какие доплаты и надбавки имеют учителя в 2023 году

Кроме оплаты по ставке педагоги имеют право на доплаты и надбавки.

Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.

Наиболее распространенными доплатами и надбавками у педработников в настоящее время являются: