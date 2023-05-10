Про це мовиться в інформаційних матеріалах МОН до слухань у комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій. Їх підготували, аби обговорити тему освітніх втрат.

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Учителів можуть преміювати за додаткові уроки

Так, у Міносвіти кажуть: допомогти школярам надолужити втрачені знання можуть додаткові компенсаційні заняття, програма тьюторства тощо. Розклад має планувати заклад освіти.

Така робота не повинна стати ще одним додатковим неоплачуваним або низько оплачуваним навантаженням для вчителів, які мають отримувати гідну оплату праці та не мати значних обсягів понаднормової роботи,

– кажуть у МОН.

Оплачувати ці додаткові заняття можна за гроші освітньої субвенції, адже не кожна громада може профінансувати такі видатки. Водночас Мінфін поки вважає передчасним обговорення цього питання.

У Міносвіти уточнюють, що спочатку треба напрацювати алгоритм проведення досліджень і механізм вимірювання освітніх втрат. Це мають бути універсальні заходи. Вони повинні передбачати чинні ресурси, враховувати оптимізацію часу навчання та міжнародні практики.

До слова, у Києві у травні – червні 2023 року запроваджують індивідуальні та групові компенсаторні заняття.

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Які доплати і надбавки мають вчителі у 2023 році

Окрім оплати за ставкою, педагоги мають право на доплати й надбавки.

Розміри доплат за окремі види роботи встановлюються згідно з Постановою № 1391.

Найбільш поширеними доплатами й надбавками у педпрацівників наразі є: