Учителям в 2024 году повысят зарплату

В следующем году учителям в Украине повысят зарплату. Это предусмотрено в принятом Верховной Радой Госбюджете на 2024 год.

Денежные средства на это выделят из образовательной субвенции. Когда и на сколько вырастет зарплата педагогов в следующем году, читайте дальше.

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Педагогам в 2024 году повысят зарплату

В Госбюджете на 2024 год в рамках расходов по образованию предусмотрели образовательную субвенцию на сумму 103,2 миллиарда гривен. Ее увеличили по сравнению с 2023 годом. В прошлом году было 87,5 миллиарда гривен.

Так, из этих денег планируют повысить зарплаты педагогам:

на 10,4% – с 1 января;

еще на 12,6% – с 1 апреля (по тарифной сетке).

Заметим, на 2024 год на образование заложили почти на 22% больше средств в принятом Госбюджете, чем в 2023 году – 171,2 миллиарда гривен.

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Учителям повысят зарплату в 2024 году