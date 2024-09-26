Повысят ли зарплату учителям в 2025 году: ответ Минфина

Учителя в Украине с нетерпением ожидают повышения зарплаты. Однако в правительстве говорят, что в следующем году сумма оплаты труда педагогов не вырастет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, передает Образование 24. Он также назвал причину.

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Повысят ли педагогам зарплату в 2025 году

Чиновник сообщил, что размер зарплаты учителей, как и других работников бюджетной сферы, не изменится в следующем году, если сравнивать с 2024.

Хочу подчеркнуть, что мы как государство сегодня не можем позволить поднять уровень заработной платы, учитывая необходимость направления всех внутренних резервов на нужды обороны,

– заявил Ермоличев.

Он также назвал приоритеты в сфере образования. Это:

развитие Новой украинской школы;

построение укрытий, чтобы ученики могли учиться очно;

приобретение школьных автобусов.

Интересно! Правительство решило увеличить размер военного сбора с 1,5% до 5%. Поэтому де-факто выплаты учителей уменьшились. Вице-премьер Михаил Федоров рассказал, как будут решать эту проблему.

Сколько средств предусмотрели на зарплаты учителям на 2025 год