Шмигаль рассказал, насколько вырастут зарплаты учителей

В Кабмине анонсировали повышение зарплат учителям в Украине. В следующем году выплаты вырастут на 21%.

Среднемесячная расчетная зарплата педагога высшей категории должна вырасти на несколько тысяч, заявил глава правительства Денис Шмигаль. И добавил, что в 2024 году на образование будет выделено 179 миллиардов гривен.

Смотрите также Учителям в 2024 году повысят зарплату

Зарплаты учителей возрастут на 21%

Среднемесячная расчетная зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен, уточнил премьер.

Также он анонсировал продолжение реализации других образовательных программ. Так, на обустройство укрытий потратят 2,5 миллиарда гривен, на реформу НУШ – 1,5 миллиарда гривен, на модернизацию школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен, на новые школьные автобусы – 1 миллиард гривен.

Также предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%. В частности, акцентируют внимание на исследованиях, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса.

К теме Какую зарплату получают учителя разных категорий и без стажа

Что известно о повышении зарплаты учителей